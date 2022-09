Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2022 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 settembre 2022)DEL 19 SETTEMBREORE 09.05 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE PARTIAMO DALLA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA AURELIA E LA VIA DEL MARE E PROSEGUENDO PIU’ AVANTI CODE TRA VIA CASILINA E VIA TIBURTINA NEL SENSO OPPOSTO IN INTERNA CODE TRA VIA CASILINA E VIA APPIA SUL TRATTO DELLA A24 CODE A PARTIRE DAL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO ORA LE CONSOLARI SU VIA CASSIA CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE MENTRE SULLA CASSIA BIS, PER LAVORI CI SONO INCOLONNAMENTI TRA PRATO LA CORTE E IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SU VIA PONTINA SEMPRE PER LAVORI CODE TRA CASTELNO E SPINACETO IN DIREZIONEINFINE SU VIA CRISTOFORO ...