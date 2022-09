Una cerimonia in pieno stile british Senza lusso né ostentazione Con Carlo che non è riuscito a trattenere l' emozione

Leggi su amica

(Di lunedì 19 settembre 2022) Si è congedata dal mondo nel modo più sobrio che poteva, quasi non volesse rimarcare la leggenda quale è stata. Anzi, forse, fosse stato per lei, avrebbe scelto un funerale low profile, proprio come quello del principe Filippo, celebrato un anno e mezzo fa. Certo, rimane pur sempre la sovrana più longeva del Regno Unito e il suo funerale non avrebbe mai potuto essere semplice come quello di una persona qualunque. Dove ha potuto, però, la regina Elisabetta ha scelto di non ostentare. A cominciare dai fiori posizionati sulla bara, decisamente più discreti di tante altre corone in funerali ben più anonimi. Perché è vero che, alla, erano presenti così tanti capi di stato e leader mondiale come mai prima d’ora – alcuni lo hanno definito «il funerale del secolo» – ma la Regina Elisabetta ha preferito mostrarsi, fino alla fine, la monarca che è sempre stata: al ...