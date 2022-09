Trump torna a Mar - a - Lago, voglio vedere risultati saccheggio Fbi (Di lunedì 19 settembre 2022) Donald Trump è tornato nella sua residenza di Mar - a - Lago per "vedere di persona i risultati del saccheggio nelle stanze e altre aree della casa". Lo ha annunciato lo stesso ex presidente sul suo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022) Donaldto nella sua residenza di Mar - a -per "di persona idelnelle stanze e altre aree della casa". Lo ha annunciato lo stesso ex presidente sul suo ...

