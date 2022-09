Tarda l’aggiornamento One UI 5 0 su Samsung Galaxy S22 | problemi chiari

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 19 settembre 2022) Rischiamo di andare incontro a ritardi, per quanto concerne la distribuzione delcon One UI 5.0 a bordo deiS22. Tutta colpa di alcuni bug, al momento non specificati, che potrebbero dilatare i tempi in modo significativo secondo quanto raccolto in queste ore. Vediamo come stanno le cose, tenendo presente che la serie in questione ha dovuto fare di recente i conti con anomalie connesse anche alla semplice patch di settembre. Insomma, come abbiamo riportato tramite altro articolo, non stiamo vivendo un momento particolarmente brillante sotto questo punto di vista. Un approfondimento necessario suiche condizionano la distribuzione delcon One UI 5.0 a bordo deiS22 Allo stato attuale, quali sono ...