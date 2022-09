SBK | GP Catalogna | si riaccendono i motori | programma e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 19 settembre 2022) Ritorna la Superbike sulla scena del motorsport dopo una piccola pausa che aveva mandato in naftalina questa categoria così seguita che vive all’ombra della MotoGP. Dove eravamo rimasti? L’ultima, emozionante, sfida aveva visto le moto sfrecciare sul circuito di Magny-Cours dove i tre tenori in lotta per il titolo si sono sfidati a colpi di derapate sull’asfalto francese. La SBK, in questo weekend, mette in calendario il GP. Ecco ildella corsa e latelevisiva. SBK, GP: gli appuntamenti televisivi ed il(foto credit – pagina Facebook Motorsport.com Turiye)Trenta punti di distacco dal primo inseguitore per Alvaro Bautista di Ducati che, per adesso, guida la classifica piloti della Superbike. Al secondo posto c’è Toprak Razgatlioglu che dovrà giocare ...