Romina Power, la rivelazione sui problemi di salute: il dramma ha sconvolto i fan (Di lunedì 19 settembre 2022) Romina Power ha scelto di raccontarsi come non ha mai fatto e di condividere uno dei drammi più terribili della sua vita, un terribile male che l’ha costretta a cambiare le sue priorità. Questa volta la confessione dell’ex moglie di Albano Carrisi è stata fatta di fronte ai microfoni di Silvia Toffanin e non più nello studio di Mara Venier come suo solito. Un’intervista in cui la Power ha raccontato uno dei momenti più difficili che attualmente si trova a vivere anche se è riuscita già a superare la parte peggiore della situazione. Romina Power cambia vita Da anni ormai i fan sperano che Romina Power ed Albano Carrisi tornino sui loro passi e decidano di darsi l’ennesima possibilità. Per il momento però sappiamo che ciò non potrà accadere in quanto il ... Leggi su ildemocratico (Di lunedì 19 settembre 2022)ha scelto di raccontarsi come non ha mai fatto e di condividere uno dei drammi più terribili della sua vita, un terribile male che l’ha costretta a cambiare le sue priorità. Questa volta la confessione dell’ex moglie di Albano Carrisi è stata fatta di fronte ai microfoni di Silvia Toffanin e non più nello studio di Mara Venier come suo solito. Un’intervista in cui laha raccontato uno dei momenti più difficili che attualmente si trova a vivere anche se è riuscita già a superare la parte peggiore della situazione.cambia vita Da anni ormai i fan sperano cheed Albano Carrisi tornino sui loro passi e decidano di darsi l’ennesima possibilità. Per il momento però sappiamo che ciò non potrà accadere in quanto il ...

Mustaezza812 : RT @y2kdonnie: siamo come Albano e Romina Power - y2kdonnie : siamo come Albano e Romina Power - Ilmiosenso33 : RT @Gif_di_Tina: PierSilvia incapace. Torna a intervistare Romina Power perché per il resto zero. Fa domanda a Maltese sulla morte della re… - infoitcultura : Romina Power: «Non riuscivo più a camminare». Poi la confessione: torno a vivere in Puglia, ma non per Albano - UDicenta : RT @Gif_di_Tina: PierSilvia incapace. Torna a intervistare Romina Power perché per il resto zero. Fa domanda a Maltese sulla morte della re… -