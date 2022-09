Regina Elisabetta, funerale in diretta: paura nelle strade, interviene il Governo (Di lunedì 19 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il principe George e la principessa Charlotte ci saranno al funerale della bisnonna, la Regina Elisabetta II? Ecco che cosa prevede il protocollo reale. È attesa una congregazione di circa duemila ospiti nell’Abbazia di Westminster per salutare per l’ultima volta la sovrana più longeva nella storia del Regno Unito, mentre milioni di persone in tutto Leggi su youmovies (Di lunedì 19 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il principe George e la principessa Charlotte ci saranno aldella bisnonna, laII? Ecco che cosa prevede il protocollo reale. È attesa una congregazione di circa duemila ospiti nell’Abbazia di Westminster per salutare per l’ultima volta la sovrana più longeva nella storia del Regno Unito, mentre milioni di persone in tutto

GiovaQuez : Zakharova: 'Profondamente immorale e blasfema l'esclusione ai funerali di Stato di domani della regina Elisabetta I… - Agenzia_Ansa : La Russia protesta per l'esclusione ai funerali di Stato della Regina Elisabetta II. Mosca giudica l'esclusione, im… - elio_vito : Bene ha fatto il Regno Unito a non invitare Putin ai funerali della Regina Elisabetta, anche Mattarella non invitò… - Itsfrancesca__ : RT @GretaSmara: Oggi stiamo assistendo a un cambio importante nella Monarchia Inglese,a un pezzo di storia. Stiamo per assistere a qualcosa… - valtellinese75 : RT @solo_Vale_: Oggi è il giorno dei funerali di Stato della Regina Elisabetta. Oggi io vado a firmare il mio primo contratto a tempo indet… -