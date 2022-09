Mattia | ritrovati alcuni resti di indumenti del bimbo scomparso con l’alluvione nelle Marche

(Di lunedì 19 settembre 2022) Ritrovato un lembo di felpa del piccolo. Siamo ancora nella, dove le ricerche dei dispersi è ancora senza sosta. I soccorritori stanno cercando Brunella Chiù e, il bambino di 8 anni, strappato dalle mani della madre, travolto dalche ha devastato le. Sono ben 72 ore che uomini e donne, senza mai un attimo di respiro, stanno cercano i corpi di queste due persone. Nel fango, in acqua e dal cielo con l’uso dei droni. Come dicevamo, pochissime le tracce lasciate dai dispersi. Come scrive il Corriere Adriatico, sono state ritrovate solo parti dell’auto, una Bmw guidata dalla 56enne di Barbara, rinvenuti a 6 km dalla sua abitazione, da cui stava fuggendo insieme alla figlia Noemi di 17 anni, ritrovata priva di vita. E del piccoloci sono solo ...

361_magazine : Alluvione Marche, ritrovati indumenti del piccolo Mattia - bi_loriana : RT @tg2rai: L'alluvione nelle #Marche. Continuano le ricerche degli ultimi 2 dispersi. Ritrovati alcuni indumenti del piccolo Mattia. Ancor… - tg2rai : L'alluvione nelle #Marche. Continuano le ricerche degli ultimi 2 dispersi. Ritrovati alcuni indumenti del piccolo M… -

romadailynews radiogiornale Benall'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Oggi è il giorno dei funerali solenni di ...delle due persone disperse nella zona di Barbara il piccolo..., di 8 anni, e Brunella, di 56, non sono ancora stati: il bambino era stato strappato dalle braccia della madre da un'onda dopo che entrambi erano usciti dall'automobile. Negli ultimi ...Si chiamava Mattia ed aveva appena 8 anni. La mamma, Silvia Mereu, farmacista di 40 anni, aveva preso in braccio suo figlio e l’aveva stretto al petto prima di uscire dalla sua macchina, ma non c’è st ...Nessuna sosta per la ricerca del bimbo di 8 anni strappato dalla piena mentre era tra le braccia della mamma. Proseguono le ricerche di Brunella Chiù e Mattia, il bambino di 8 anni, strappato dalle ma ...