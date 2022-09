Inter, polemiche su Inzaghi: il club ha dei dubbi, spunta la decisione (Di lunedì 19 settembre 2022) C’è amarezza in casa Inter dopo la sconfitta della Dacia Arena. I tifosi sono infuriati, il club nerazzurro sta facendo le sue valutazioni… La sconfitta patita per mano dell’Udinese è davvero difficile da digerire. In casa Inter, ad ora, i tifosi stanno puntando il dito contro Simone Inzaghi e la gestione di una rosa valida Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 19 settembre 2022) C’è amarezza in casadopo la sconfitta della Dacia Arena. I tifosi sono infuriati, ilnerazzurro sta facendo le sue valutazioni… La sconfitta patita per mano dell’Udinese è davvero difficile da digerire. In casa, ad ora, i tifosi stanno puntando il dito contro Simonee la gestione di una rosa valida Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

