Inter | incontro tra Marotta e Inzaghi Sul tavolo c’è il futuro

(Di lunedì 19 settembre 2022) L’amministratore delegato dell’Beppee Simonehanno in programma unper discutere la delicata situazione del club Come citato da Repubblica, il tecnico dell’Simonee Beppeparleranno per decidere come trovare la soluzione più adatta in casa nerazzurra. La situazione è molto delicata, anche per adesso la panchina dinon traballa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

