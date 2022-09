“Influenza sul mondo”. L'infinito cerimoniale per i funerali di Elisabetta: il retroscena di Fabbri (Di lunedì 19 settembre 2022) È il giorno dei funerali della Regina Elisabetta II e Dario Fabbri spiega il motivo della lunghezza del cerimoniale che precede le esequie nel corso dello speciale di La7 che va in onda il 19 settembre: “C'è un elemento che al di là della tradizione, un qualcosa su cui l'Inghilterra ha insegnato a tutto il pianeta il senso, ed è quello dell'Influenza. La monarchia è la massima Influenza, il massimo soft-power inglese, viene utilizzato in questo modo e noi fatichiamo un po' a capirlo da qui. Noi la subiamo l'Influenza della monarchia inglese, scambiandola per una sorta di fumetto a colori, ma è un'Influenza di un paese sovrano che ha un'idea del mondo molto peculiare. Allungare così i tempi significa tenere al centro la discussione ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 settembre 2022) È il giorno deidella ReginaII e Dariospiega il motivo della lunghezza delche precede le esequie nel corso dello speciale di La7 che va in onda il 19 settembre: “C'è un elemento che al di là della tradizione, un qualcosa su cui l'Inghilterra ha insegnato a tutto il pianeta il senso, ed è quello dell'. La monarchia è la massima, il massimo soft-power inglese, viene utilizzato in questo modo e noi fatichiamo un po' a capirlo da qui. Noi la subiamo l'della monarchia inglese, scambiandola per una sorta di fumetto a colori, ma è un'di un paese sovrano che ha un'idea delmolto peculiare. Allungare così i tempi significa tenere al centro la discussione ...

