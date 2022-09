Indonesia | l’Antitrust indaga sul monopolio di Google

(Di lunedì 19 settembre 2022) L’agenzia Antitrust dell’(KPPU) ha dichiarato di aver avviato un’inchiesta della durata di due mesi su. Attualmente, il gigante informatico americano controlla il 93% del mercatono, il quale ha enormi potenzialità perchè costituito da 275 milioni di individui e ha un’economia digitale in rapida crescita. L’autorità antiha comunicato infatti di avere il fondato sospetto cheabbia condotto affari inabusando della sua posizione dominante, per ciò che concerne in particolare i servizi di pagamento sulla sua piattaforma di distribuzione di softwarePlay Store. Se la compagnia venisse dichiarata colpevole di aver infranto la legge n.5/1999 sulle pratiche monopolistiche, allora verrebbe condannata a pagare una ...

