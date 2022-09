Energie rinnovabili e risparmio energetico | il Parlamento Ue ha votato la revisione della direttiva

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 19 settembre 2022) Il 14 luglio 2021, la Commissione europea ha adottato la strategia “Fit for 55%” per adeguare la legislazione in materia di clima ed energia e raggiungere il nuovo obiettivo dell’UE di riduzione minima del 55% di emissioni di gas serra (GHG) entro il 2030, come stabilito nel Regolamento (UE) 2021/119 “Normativa europea sul Clima”, che impone una transizione energetica e quote significativamente più elevate di energia da fontiin un sistemaintegrato. Il pacchetto “Fit for 55%” include, anche, lasull’efficienza energetica, per allineare le disposizioni di quest’ultima all’obiettivo del 55%. Attualmente, lastabilisce il livello diche l’UE deve realizzare entro il 2030 per ...