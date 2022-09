Elezioni 2022, Richetti: “Operazione politica contro di me ed Azione” (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – “Come noto, negli ultimi giorni, la testata Fanpage.it ha avviato nei miei confronti una campagna diffamatoria senza precedenti. Mi sono convinto, dall’evoluzione dei fatti di questi giorni, e in particolare da quanto rivelato dall’accurata inchiesta della testata ‘Domani’ non certo vicina ad Azione, che si tratti di un’OperAzione politica, ordita per danneggiare me come candidato, e soprattutto la lista Azione-Italia viva-Calenda a pochi giorni dal voto”. Lo afferma in una nota il senatore Matteo Richetti. La giornalista autrice dell’inchiesta ha contattato Azione per la prima volta lo scorso aprile sulla base delle accuse di una persona che, a quanto ci consta, aveva inviato dossier nei miei confronti a numerose testate. ‘Sorprendentemente’, la ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – “Come noto, negli ultimi giorni, la testata Fanpage.it ha avviato nei miei confronti una campagna diffamatoria senza precedenti. Mi sono convinto, dall’evoluzione dei fatti di questi giorni, e in particolare da quanto rivelato dall’accurata inchiesta della testata ‘Domani’ non certo vicina ad, che si tratti di un’, ordita per danneggiare me come candidato, e soprattutto la lista-Italia viva-Calenda a pochi giorni dal voto”. Lo afferma in una nota il senatore Matteo. La giornalista autrice dell’inchiesta ha contattatoper la prima volta lo scorso aprile sulla base delle accuse di una persona che, a quanto ci consta, aveva inviato dossier nei miei confronti a numerose testate. ‘Sorprendentemente’, la ...

