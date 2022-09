Cara Delevingne da giorni è chiusa in casa, familiari e amici preoccupati per la salute della top (Di lunedì 19 settembre 2022) Parenti, familiari, amici e fan preoccupati per le condizioni di salute della modella Cara Delevingne (30 anni). La top model e attrice britannica da giorni è chiusa in casa e gli ultimi avvistamenti non sono per niente rassicuranti. Poco prima di chiudersi alle spalle la porta, era stata fotografata al “Festival Burning Man” a Black Rock City, la città sulla distesa salata del Deserto Black Rock nello Stato del Nevada. Qui era apparsa con le gambe coperte di punti rossi e lividi. Cara Jocelyn Delevingne è una supermodella e attrice britannica di 30 anni (Instagram)Poi è stata filmata mentre si aggirava a piedi nudi all’aeroporto Van Nuys di Los ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 19 settembre 2022) Parenti,e fanper le condizioni dimo(30 anni). La top model e attrice britannica daine gli ultimi avvistamenti non sono per niente rassicuranti. Poco prima di chiudersi alle spalle la porta, era stata fotografata al “Festival Burning Man” a Black Rock City, la città sulla distesa salata del Deserto Black Rock nello Stato del Nevada. Qui era apparsa con le gambe coperte di punti rossi e lividi.Jocelynè una supermoe attrice britannica di 30 anni (Instagram)Poi è stata filmata mentre si aggirava a piedi nudi all’aeroporto Van Nuys di Los ...

