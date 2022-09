Azzurri: primo allenamento con cambio schema, si prova il 3-5-2 (Di lunedì 19 settembre 2022) Prima seduta di allenamento per gli Azzurri di Roberto Mancini che questo pomeriggio a Coverciano hanno lavorato su un cambio modulo. Alla presenza di media e ospiti i calciatori schierati con il 3-5-2, dopo varie esercitazioni tecnico-tattiche, hanno testato quella che potrebbe essere la formazione titolare di venerdì contro l’Inghilterra. Toloi, Bonucci e Bastoni in difesa, Di Lorenzo e Emerson esterni nel centrocampo a cinque con Barella, Jorginho e Pobega nel mezzo, in avanti Immobile e Raspadori. Si resta in attesa del recupero di Tonali, alle prese con un affaticamento e di Matteo Politano, presentatosi quest’oggi con una fasciatura ma fiducioso per un breve recupero. Resta sotto osservazione Pellegrini per un fastidio ai flessori. Mancini al termine ha dichiarato: “Difficile pensare di cambiare sistema di gioco in pochi giorni ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) Prima seduta diper glidi Roberto Mancini che questo pomeriggio a Coverciano hanno lavorato su unmodulo. Alla presenza di media e ospiti i calciatori schierati con il 3-5-2, dopo varie esercitazioni tecnico-tattiche, hanno testato quella che potrebbe essere la formazione titolare di venerdì contro l’Inghilterra. Toloi, Bonucci e Bastoni in difesa, Di Lorenzo e Emerson esterni nel centrocampo a cinque con Barella, Jorginho e Pobega nel mezzo, in avanti Immobile e Raspadori. Si resta in attesa del recupero di Tonali, alle prese con un affaticamento e di Matteo Politano, presentatosi quest’oggi con una fasciatura ma fiducioso per un breve recupero. Resta sotto osservazione Pellegrini per un fastidio ai flessori. Mancini al termine ha dichiarato: “Difficile pensare di cambiare sistema di gioco in pochi giorni ...

