Anna Pettinelli fuori da “Amici” | il videomessaggio per la prima puntata commuove

(Di lunedì 19 settembre 2022)è stata una delle professoresse più amate della scuola di “” di Maria De Filippi. Il volto storico del programma di Canale 5 ha deciso di lasciare: non ci sarà nella stagione 2022-2023. La notizia è arrivata soltanto qualche settimana fa ed è stata confermata dalla diretta interessata. La speaker radiofonica, pocodell’inizio della nuova edizione del Talent targato Mediaset, pare che abbia voluto fare una dedica alla trasmissione. Nello specificoha voluto far avere un messaggio a Maria De Filippi e ai colleghi. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> “Tu sì que vales”, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli protagoniste di un numero acrobatico: pubblico sconvolto , ecco cosa ha detto...

... a tener banco sono state le new entry Emanuel Lo , per il ballo, e Arisa , per il canto, che hanno sostituito Veronica Peparini e, non riconfermate . E mentre la...Se da una parte Veronica Peparini edhanno scelto di dire 'addio' al programma di Maria De Filippi, dall'altra c'è chi non ha preso assolutamente le distanze dal talent. E continua ad essere una delle sue colonne portanti.Veronica Peparini fuori da Amici, la dedica del fidanzato Andreas Muller su Instagram: “Nonostante pugnalate e leccaculo intorno, lavori col cuore” ...la nota ex professoressa di canto di Amici di Maria De Filippi, Anna Pettinelli, scrive un messaggio prima della puntata su canale cinque ...