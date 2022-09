Uomini e Donne, una coppia pronta al confronto con Maria De Filippi (Di domenica 18 settembre 2022) Tutto pronto per la prima puntata di Uomini e Donne, qui dove sarebbe attesa una famosissima coppia per un confronto diretto con Maria De Filippi… e non si tratta di Chiara Rabbi e Davide Donadei. Nel corso delle ultime settimane sono state davvero numerose le notizie pubblicate su Uomini e Donne, in qualità di nuove anticipazioni del programma che prenderà il via ufficiale il prossimo 20 settembre 2022. Le registrazioni del programma hanno già preso il via da un po’ di tempo e per Maria De Filippi non sono mancate problematiche da risolvere e né tanto meno confronti che hanno ceduto il passo a scontri clamorosi danti le telecamere. Un ex coppia di Uomini e ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 18 settembre 2022) Tutto pronto per la prima puntata di, qui dove sarebbe attesa una famosissimaper undiretto conDe… e non si tratta di Chiara Rabbi e Davide Donadei. Nel corso delle ultime settimane sono state davvero numerose le notizie pubblicate su, in qualità di nuove anticipazioni del programma che prenderà il via ufficiale il prossimo 20 settembre 2022. Le registrazioni del programma hanno già preso il via da un po’ di tempo e perDenon sono mancate problematiche da risolvere e né tanto meno confronti che hanno ceduto il passo a scontri clamorosi danti le telecamere. Un exdie ...

