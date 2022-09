Un mondo sotto social, recensione del secondo film de I Soldi Spicci (Di domenica 18 settembre 2022) La recensione di Un mondo sotto social, secondo lungometraggio del duo comico I Soldi Spicci: critica divertente ma poco feroce a social e influencer Web marketing e influencer Claudio (Claudio Casisa) sogna di lavorare nel web ed ha creato a Roccapinola, in Sicilia, la Casisocial. La sua agenzia di web marketing ha un’allure milanese ispirata al mito di tutte le influencer: Nadia Zingales (Giulia Elettra Gorietti). Nello stesso paesino c’è Anna (Annandrea Vitrano), che vive e lavora insieme al padre meccanico. Claudio e Anna si incontrano proprio nell’officina di papà Antonio (Ernesto Maria Ponte). I due a pelle non si stanno affatto simpatici, ma arriva un’opportunità inaspettata per Anna proprio in quel mondo ... Leggi su spettacolo.eu (Di domenica 18 settembre 2022) Ladi Unlungometraggio del duo comico I: critica divertente ma poco feroce ae influencer Web marketing e influencer Claudio (Claudio Casisa) sogna di lavorare nel web ed ha creato a Roccapinola, in Sicilia, la Casi. La sua agenzia di web marketing ha un’allure milanese ispirata al mito di tutte le influencer: Nadia Zingales (Giulia Elettra Gorietti). Nello stesso paesino c’è Anna (Annandrea Vitrano), che vive e lavora insieme al padre meccanico. Claudio e Anna si incontrano proprio nell’officina di papà Antonio (Ernesto Maria Ponte). I due a pelle non si stanno affatto simpatici, ma arriva un’opportunità inaspettata per Anna proprio in quel...

limesonline : ?? #LimesMare Il mondo si muove via mare. Quasi il 90% della produzione mondiale viaggia via mare. Quasi il 95% del… - _Nico_Piro_ : #14settembre il Trasimeno rischia di sparire, per sempre. Il suo livello è sotto di 160 cm, un record storico. Cosa… - VVezzali : #Italia campione ??????! Dopo 24 anni torniamo sul tetto del mondo con una prestazione straordinaria. Gli azzurri di… - Caseriobloccato : @DarkLadyMouse @il_pat @Fuser10314370 @eleonely @ginger_v33 @elidacomasio @andinika10 @AesseDisse @_Chiara_Mente_… - rtl1025 : ?????? #Moto3: durante le qualifiche del #GP di #Aragon #AdrianFernandez è stato frenato da due componenti del team d… -