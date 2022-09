Muore sul palco mentre si esibisce, la comunità LGBT+ americana perde la drag queen Valencia Prime (Di domenica 18 settembre 2022) Muore sul palco e la notizia fa il giro del mondo. La comunità LGBT+ americana è rimasta infatti sconvolta dalla morte improvvisa di Valencia Prime, famosissima drag queen di Philadelphia nonché resident del nightclub più celebre della città. Valencia Prime è morta sul palco durante una sua esibizione in seguito ad un malore. Aveva solo 25 anni. La drag queen si identificava come donna trans e si è più volte definita “la diva danzante delle taglie forti di Philadepha!“. Fra i suoi sogni anche quello di partecipare a RuPaul’s drag Race. Philly drag queen Valencia ... Leggi su biccy (Di domenica 18 settembre 2022)sule la notizia fa il giro del mondo. Laè rimasta infatti sconvolta dalla morte improvvisa di, famosissimadi Philadelphia nonché resident del nightclub più celebre della città.è morta suldurante una sua esibizione in seguito ad un malore. Aveva solo 25 anni. Lasi identificava come donna trans e si è più volte definita “la diva danzante delle taglie forti di Philadepha!“. Fra i suoi sogni anche quello di partecipare a RuPaul’sRace. Philly...

himeralive : Un grave incidente è avvenuto a Palermo, nella trafficata via Messina Marine. Un terribile impatto non ha risparmia… - BITCHYFit : Muore sul palco mentre si esibisce, la comunità LGBT americana perde la drag queen Valencia Prime - infoitinterno : Incidente sul Terraglio a Preganziol, muore in scooter - MarettiElena : RT @ImolaOggi: Malore sul palco, muore drag queen di 25 anni - LeviAck8_ : La domenica si muore sul divano Ahahha ma dove vive -