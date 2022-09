MotoGP | Francesco Bagnaia | “Bastianini aveva più trazione all’ultimo giro | comunque va bene il -10 da Quartararo”

(Di domenica 18 settembre 2022) Si interrompe a quota 4 la striscia vincente di, beffato per 42 millesimi dal compagno di marca Eneae costretto ad accontentarsi del secondo posto al termine del Gran Premio d’Aragon 2022, quindicesimo round stagionale del Mondiale. Con il risultato odierno, il piemontese della Ducati resta in piazza d’onore nella classifica generale avvicinandosi però a -10 dal leader Fabio(out per uno sfortunato incidente al primo) e allungando a +7 sull’Aprilia di Aleix Espargarò (3° al traguardo). “Senza dubbio è andata alla grande, io ho fatto il massimo nella mia gara. Eneami sembra avesse più. Io ho fatto un lavoro incredibile, ma anche lui è stato molto competitivo ...

youngnapoleon16 : Hasil Motogp race Aragon 2022 p1: Enea Bastianini p2: Francesco Bagnaia p3: Aleix Espargaro - FlipRuth : RT @automotorinews: ??? #MotoGP, Francesco #Bagnaia teme la risalita di Fabio #Quartararo in gara ??? 'Attenzione anche a Quartararo, anche… - Agenzia_Ansa : MOTO GP | Enea Bastianini supera Francesco Bagnaia all'ultimo giro e vince il Gp di Aragon classe MotoGp, strappand… - grazianorossi : RT @Ghigliottina: #MotoGP, Enea #Bastianini???? vince in volata l'#AragonGP davanti a Francesco #Bagnaia????. Terzo Aleix Espargaró????. - MASSIMI45711369 : RT @tvdellosport: BASTIANINI TRIONFA AD ARAGON?? Uno straordinario Enea Bastianini vince il Gran Premio di Aragon?? Secondo Francesco Bagnai… -

Lo sai come ti voleva chiamare tua mamma 'Sì,o Michele'. A me ha detto Giacomo... '... la griglia di partenza per il Mondiale di2023 è ora completa. Ecco le coppie che si ...Enea Bastianini (Gresini Racing) + 0.181 05.Bagnaia (Ducati Lenovo Team) + 0.237 06. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) + 0.263 07. Maverick Viñales (Aprilia Racing) + 0.276 08. Marc ...Enea Bastianini supera Francesco Bagnaia all’ultimo giro e vince il Gp di Aragon classe MotoGp, strappando al pilota della Ducati ufficiale la possibilità di conquistare il quinto successo consecutivo ...Enea Bastianini vince il MotoGP ad Aragon dipigendo un altro capolavoro dei suoi. Quarto successo quest’anno per il riminese, mentre Pecco Bagnaia si deve accontentare del secondo posto dopo aver cond ...