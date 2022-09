Moto3, GP Aragon: Guevara regna in gara e ipoteca il titolo (Di domenica 18 settembre 2022) La gara della Moto3 al GP di Aragon è il regno incontrastato di Izan Guevara. In testa dall’inizio alla fine, il maiorchino mette una seria ipoteca sul titolo mondiale, grazie anche alle defezioni dei suoi rivali. Sergio Garcia e Dennis Foggia fanno molta fatica nel mattino Aragonese, tanto che finiscono fuori dalla top ten. Bella prova di Ayumu Sasaki e Daniel Holgado, che completano il podio di una gara a due facce. Moto3, GP Aragon: cosa succede in gara? Guevara costruisce la sua vittoria in partenza. Con uno scatto fulmineo, il pilota Aspar si mette in testa e ha già margine su Sasaki con Holgado che si accoda. I primi tre hanno un ritmo nettamente superiore rispetto al resto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 18 settembre 2022) Ladellaal GP diè il regno incontrastato di Izan. In testa dall’inizio alla fine, il maiorchino mette una seriasulmondiale, grazie anche alle defezioni dei suoi rivali. Sergio Garcia e Dennis Foggia fanno molta fatica nel mattinoese, tanto che finiscono fuori dalla top ten. Bella prova di Ayumu Sasaki e Daniel Holgado, che completano il podio di unaa due facce., GP: cosa succede incostruisce la sua vittoria in partenza. Con uno scatto fulmineo, il pilota Aspar si mette in testa e ha già margine su Sasaki con Holgado che si accoda. I primi tre hanno un ritmo nettamente superiore rispetto al resto ...

