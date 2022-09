Milan-Napoli, Domenichini: "Successo importante. Politano? Penso sia una botta'' (Di domenica 18 settembre 2022) Marco Domenichini, vice allenatore del Napoli, ha parlato in Press Conference dopo la vittoria sul Milan. Queste le sue parole: La squadra era stanca nel primo tempo?"A certi livelli non bisogna nascondersi dietro la stanchezza, il mister ha fatto delle scelte". Diamo un voto alla 'laurea' di oggi?"Successo importante. Nel primo tempo i primi 20 minuti non li abbiamo fatti bene, poi abbiamo vinto e i giocatori se lo meritano". Un aggettivo per la prestazione del Napoli?"I risultati vanno con gli episodi, può essere che il pareggio fosse il risultato giusto. Noi abbiamo dimostrato carattere e voglia, ci prendiamo questa vittoria e siamo contenti. Ci sono delle cose da migliorare, ma siamo contenti". I campionati si vincono anche con il cinismo?"Sì. Dopo il loro pareggio ci ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 18 settembre 2022) Marco, vice allenatore del, ha parlato in Press Conference dopo la vittoria sul. Queste le sue parole: La squadra era stanca nel primo tempo?"A certi livelli non bisogna nascondersi dietro la stanchezza, il mister ha fatto delle scelte". Diamo un voto alla 'laurea' di oggi?". Nel primo tempo i primi 20 minuti non li abbiamo fatti bene, poi abbiamo vinto e i giocatori se lo meritano". Un aggettivo per la prestazione del?"I risultati vanno con gli episodi, può essere che il pareggio fosse il risultato giusto. Noi abbiamo dimostrato carattere e voglia, ci prendiamo questa vittoria e siamo contenti. Ci sono delle cose da migliorare, ma siamo contenti". I campionati si vincono anche con il cinismo?"Sì. Dopo il loro pareggio ci ...

