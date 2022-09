“Ma ti sei visto?”. Gabriel Garko, ritorno choc in tv: le immagini si fermano proprio lì (Di domenica 18 settembre 2022) Gabriel Garko criticato per l’intervista a Verissimo. La prima puntata della nuova stagione del programma condotto da Silvia Toffanin ha visto come ospite il famoso attore torinese. L’occasione è stata data dai 50 anni compiuti lo scorso 12 luglio, un momento solitamente legato ai bilanci: “Sono contento, molto” le parole dell’attore. “Ti immaginavi così, quand’eri ragazzo, a 50 anni?” chiede Silvia Toffanin. “Quando ero ragazzo io pensavo che a 50 anni si era vecchissimi, adesso invece penso l’esatto opposto, quindi è molto strana sta cosa. A quel punto Silvia Toffanin ha fatto un ‘regalo’ a Gabriel Garko mandando in onda una clip con tutti i successi dell’attore in 30 anni di carriera. Dopodiché Garko ha ricordato il suo coming out e ha dichiarato di essere single, aggiungendo che ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 18 settembre 2022)criticato per l’intervista a Verissimo. La prima puntata della nuova stagione del programma condotto da Silvia Toffanin hacome ospite il famoso attore torinese. L’occasione è stata data dai 50 anni compiuti lo scorso 12 luglio, un momento solitamente legato ai bilanci: “Sono contento, molto” le parole dell’attore. “Ti immaginavi così, quand’eri ragazzo, a 50 anni?” chiede Silvia Toffanin. “Quando ero ragazzo io pensavo che a 50 anni si era vecchissimi, adesso invece penso l’esatto opposto, quindi è molto strana sta cosa. A quel punto Silvia Toffanin ha fatto un ‘regalo’ amandando in onda una clip con tutti i successi dell’attore in 30 anni di carriera. Dopodichéha ricordato il suo coming out e ha dichiarato di essere single, aggiungendo che ...

CieloGrigioStop : RT @Renato19571: @AlexBazzaro Ma non ti sei appena lamentato che il debito pubblico sotto draghi è salito? Metti le due orecchie in fase v… - Ru_Albanese : @marcopalears @matteorenzi No perché in caso ha paura di te? Ma ti sei visto in faccia? - FrancescoCarfa1 : @ckiikc @alanfriedmanit Sei proprio un romanista . Sei de coccio . Te faccio er disegno . Non avendo sentito Conte… - PiramideRossa : @JustOux Fallo…visto che sei musicista - BJ_ALLNIGHTLONG : @SimoPillon Sei un pirla sesquipedale!!! Quando il cuore si ferma NON si è morti!!! Lo si è quando il cervello si f… -