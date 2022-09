LIVE Moto3, GP Aragon 2022 in DIRETTA: crolla Dennis Foggia! Guevara, Sasaki e Holgado scappano (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 -10 giri: Prestazione assolutamente negativa per ora per Dennis Foggia, gira con mezzo secondo di ritardo rispetto ai tempi del leader Izan Guevara. Sergio Garcia è decimo. -11 giri: Piloti frazionati in gruppi: Guevara, Sasaki e Holgado davanti, inseguono da Öncü (quarto) a Foggia (quindicesimo) in un gruppone piuttosto compatto; distanti tre secondi i piloti dalla sedicesima alla 24esima posizione. -12 giri: Warning per track limits per Diogo Moreira e Dennis Foggia. -12 giri: Il trio davanti a tutti ha adesso un vantaggio di quattro secondi sugli inseguitori (occhio soprattutto a Deniz Öncü). -13 giri: Anche Carlos Tatay sorpassa ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 -10 giri: Prestazione assolutamente negativa per ora perFoggia, gira con mezzo secondo di ritardo rispetto ai tempi del leader Izan. Sergio Garcia è decimo. -11 giri: Piloti frazionati in gruppi:davanti, inseguono da Öncü (quarto) a Foggia (quindicesimo) in un gruppone piuttosto compatto; distanti tre secondi i piloti dalla sedicesima alla 24esima posizione. -12 giri: Warning per track limits per Diogo Moreira eFoggia. -12 giri: Il trio davanti a tutti ha adesso un vantaggio di quattro secondi sugli inseguitori (occhio soprattutto a Deniz Öncü). -13 giri: Anche Carlos Tatay sorpassa ...

