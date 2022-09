Lega, Zaia riporta l’autonomia sul palco di Pontida: “Non è secessione dei ricchi. Problemi al Sud? Colpa dei lazzaroni che hanno governato” (Di domenica 18 settembre 2022) “Non ci sono più scuse, in Veneto è da 50 anni che diciamo di essere padroni a casa nostra. Siamo più bravi di Roma a gestire le cose sul territorio. l’autonomia è scritta in Costituzione. Chi è contro l’autonomia è contro la Costituzione. Chiunque andrà a governare non avrà scelta: l’autonomia vale anche la messa in discussione di un governo”. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, dal palco del raduno della Lega a Pontida. Prima del suo intervento una maxi bandiera del leone di San Marco è stata aperta di fronte a lui. “Al Sud manca l’acqua e le persone sono costrette a venire al Nord? La Colpa è dei lazzaroni che hanno governato in quei territori”. L'articolo proviene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) “Non ci sono più scuse, in Veneto è da 50 anni che diciamo di essere padroni a casa nostra. Siamo più bravi di Roma a gestire le cose sul territorio.è scritta in Costituzione. Chi è controè contro la Costituzione. Chiunque andrà a governare non avrà scelta:vale anche la messa in discussione di un governo”. Così il presidente della Regione Veneto, Luca, daldel raduno della. Prima del suo intervento una maxi bandiera del leone di San Marco è stata aperta di fronte a lui. “Almanca l’acqua e le persone sono costrette a venire al Nord? Laè deichein quei territori”. L'articolo proviene ...

