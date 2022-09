Coppa Davis, Italia batte Svezia a va alle finali di Malaga (Di domenica 18 settembre 2022) caption id="attachment 304275" align="alignleft" width="150" Fabio Fognini/captionLa squadra Italiana di Coppa Davis vince a Bologna il confronto con la Svezia e vola alle Final Eight di Malaga. Il doppio formato da Simone Bolelli e Fabio Fognini ha sconfitto con 7-6 6-2 Andre Goransson e Dragos Nicolae Madaras raggiungendo il 2-1 finale necessario per la vittoria. Leggi su ilfogliettone (Di domenica 18 settembre 2022) caption id="attachment 304275" align="alignleft" width="150" Fabio Fognini/captionLa squadrana divince a Bologna il confronto con lae volaFinal Eight di. Il doppio formato da Simone Bolelli e Fabio Fognini ha sconfitto con 7-6 6-2 Andre Goransson e Dragos Nicolae Madaras raggiungendo il 2-1 finale necessario per la vittoria.

