Uomini e Donne, Eugenio Colombo in hotel con una donna (che non è Francesca Del Taglia)? (Di sabato 17 settembre 2022) Sono sempre di più le segnalazioni che vorrebbero ormai finita (anche se la cosa non è stata annunciata ufficialmente) la lunga relazione tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, coppia nata a Uomini e Donne e che ha due figli piccoli, Brando e Zeno. L'ultima segnalazione arrivata all'esperta di gossip Deianira Marzano parla della notte di passione che l'ex tronista, oggi deejay di successo, avrebbe trascorso all'hotel Villa Campanile, in provincia di Pisa, assieme a una donna misteriosa, per la quale si è fatto portare fragole e champagne.

