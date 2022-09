Sofia Raffaeli entra nella storia della ginnastica e dedica i successi alle Marche (Di sabato 17 settembre 2022) (AGI) - Roma, 17 set. - "Dedico questo oro nell'all around e i tre conquistati dei giorni scorsi alle Marche, la mia terra e a tutte le famiglie che stanno soffrendo, ma anche a tutta Italia". È una dedica speciale quella che Sofia Raffaeli, numero uno al mondo della ginnastica ritmica, ha voluto fare da Sofia dove oggi si è laureata campionessa mondiale nell'all around, la gara che premia la ginnasta più completa nei quattro attrezzi di questo sport che a livello olimpico, ancora l'unico, è rimasto esclusivamente femminile. Raffaeli è entrata nella storia sia dello sport italiano che della ginnastica mondiale. Infatti, è la prima azzurra a vincere un oro iridato ... Leggi su agi (Di sabato 17 settembre 2022) (AGI) - Roma, 17 set. - "Dedico questo oro nell'all around e i tre conquistati dei giorni scorsiMarche, la mia terra e a tutte le famiglie che stanno soffrendo, ma anche a tutta Italia". È unaspeciale quella che, numero uno al mondoritmica, ha voluto fare dadove oggi si è laureata campionessa mondiale nell'all around, la gara che premia la ginnasta più completa nei quattro attrezzi di questo sport che a livello olimpico, ancora l'unico, è rimasto esclusivamente femminile.tasia dello sport italiano chemondiale. Infatti, è la prima azzurra a vincere un oro iridato ...

