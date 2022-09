EpischPorzioni : RT @globalistIT: - huge1961 : RT @globalistIT: - globalistIT : - NuvolettaZen : RT @ultimenotizie: All'Assemblea delle Nazioni Unite 'sarò molto chiaro sulla Russia. Noi dobbiamo spiegare bene cosa sta facendo la #Russi… - albinanyamtsu85 : @davcarretta Il mio collega di lavoro, cittadino italiano, si vergogna dell'Europa, stanco delle bugie dell'Europa… -

. Come dimenticare che è stato il suo alleato Berlusconi - e quindi anche i governi a presenza ... "Non vado inda anni, l'ultima volta lo feci da vicepremier del governo italiano (ma omette ...... delleo delle fake news che sono state raccontate per fare incetta di voti 'Noi stiamo mettendo in guardia gli italiani sui rapporti opachi tra la Lega e la, mentre la leader di ... Russia, le bugie di Salvini (che dimentica Berlusconi): “Il Pd ci ha resi dipendenti dal gas russo” Il leader della Lega Matteo Salvini tenta di far dimenticare anni di magliette di Putin e cerca in maniera goffa di ribaltare la realtà" ...Nella giornata di giovedì sono successi diversi fatti che rivelano comunque come si muove l'Italia e cosa ci sia dietro le decisioni dell'Ue sull'Ungheria ...