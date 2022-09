Roma, guida l’autobus ma guarda la partita: autista sospeso (Di sabato 17 settembre 2022) Un autista dell’Atac è stato immortalato da un passeggero mentre alla guida di un autobus di linea stava guardando la partita della Lazio. Una vicenda che arriva a pochi giorni da quando un altro autista Atac s’è addormentato alla guida mentre si trovata in zona Togliatti, andando a sbattere ed abbattendo una palina dell’Atac. Leggi anche: Atac, non solo disagi: autista trova borsa piena di contanti e la riconsegna alla proprietaria. Un passeggero fotografa il conducente che guarda la Lazio Stavolta, invece, come riporta La Repubblica, il conducente del mezzo guidava non perdendo di vista cosa stesse succedendo sul campo danese nella partita di Europa League della Lazio contro il Midtjylland. La foto realizzata da uno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 settembre 2022) Undell’Atac è stato immortalato da un passeggero mentre alladi un autobus di linea stavando ladella Lazio. Una vicenda che arriva a pochi giorni da quando un altroAtac s’è addormentato allamentre si trovata in zona Togliatti, andando a sbattere ed abbattendo una palina dell’Atac. Leggi anche: Atac, non solo disagi:trova borsa piena di contanti e la riconsegna alla proprietaria. Un passeggero fotografa il conducente chela Lazio Stavolta, invece, come riporta La Repubblica, il conducente del mezzova non perdendo di vista cosa stesse succedendo sul campo danese nelladi Europa League della Lazio contro il Midtjylland. La foto realizzata da uno ...

lucianonobili : Mercoledì tutti insieme all’Auditorium Conciliazione con @MatteoRenzi! Il grande appuntamento di chi vuole costruir… - CorriereCitta : Roma, guida l’autobus ma guarda la partita: autista sospeso - NackaSkoglund89 : RT @rep_roma: Guarda la Lazio mentre guida l’autobus: 'Una frenata per ogni gol'. Sospeso dall'Atac [aggiornamento delle 03:00] https://t.c… - GuglielmoIavaro : RT @Apndp: Ma perchè ca**o un autista #Atac #Roma che guarda una partita sullo smartphone mentre guida l'autobus è SOSPESO e non LICENZIATO… - corinna_marzi : RT @Apndp: Ma perchè ca**o un autista #Atac #Roma che guarda una partita sullo smartphone mentre guida l'autobus è SOSPESO e non LICENZIATO… -