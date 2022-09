Roberto Carlos e Walter Zenga nel metaverso calcistico (Di sabato 17 settembre 2022) Zenga ha creduto da subito nel progetto. “E' un nostro testimonial da subito e ci sta dando una grande mano”, racconta Daniele Mangano founder di Wordcupapes. Una nuova pagina, una nuova storia che vede Roberto Carlos e Walter Zenga nel metaverso del calcio. Tutto grazie a Wordcupapes. Ma cos'è? Un progetto a tre step: NFT, criptovalute e una società reale nel mondo del calcio che si occupa di acquisire i diritti di immagine dei calciatori emergenti. Come avviene tutto questo? A spiegarlo è Daniele Mangano: guarda iI video! Leggi su iltempo (Di sabato 17 settembre 2022)ha creduto da subito nel progetto. “E' un nostro testimonial da subito e ci sta dando una grande mano”, racconta Daniele Mangano founder di Wordcupapes. Una nuova pagina, una nuova storia che vedeneldel calcio. Tutto grazie a Wordcupapes. Ma cos'è? Un progetto a tre step: NFT, criptovalute e una società reale nel mondo del calcio che si occupa di acquisire i diritti di immagine dei calciatori emergenti. Come avviene tutto questo? A spiegarlo è Daniele Mangano: guarda iI video!

