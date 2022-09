Ringo Starr | è uscito “EP3”

(Di sabato 17 settembre 2022) LONDRA – Èieri “EP3” di, disponibile in digitale e su cd, e dal 18 novembre anche in vinile da 10 pollici. L’EP contiene quattro nuove tracce, tutte registrate nello studio di Roccabella West di, come ha fatto per i precedenti EP Change The World e Zoom In, con i collaboratori di lunga data Steve Lukather, Linda Perry, Dave Koz, José Antonio Rodriguez e Bruce Sugar. La voce immediatamente riconoscibile di, i testi e le melodie regalano all’ascoltatore canzoni che spaziano dal pop al country, dal reggae al rock and roll. “Sono nel mio studio a scrivere e registrare ogni volta che posso. È quello che ho sempre fatto e continuerò a fare, e pubblicare EP più frequentemente mi permette di continuare a essere creativo e dare ad ogni canzone un po’ più di amore”, ha scritto ...

