Richetti: "L'accusa di molestie è falsa, un fatto grave ma ci rafforzerà"

AGI - È dal palco dell'Hotel Du Parc di Parma che Matteo Richetti, presidente di Azione, si sfoga dopo un articolo pubblicato online da Fanpage in cui una donna, in forma anonima, lo accusava di molestie. "Quello che sto vivendo mi sta tagliando la carne addosso", dice il senatore del terzo polo durante un comizio in vista della campagna elettorale. Il suo primo pensiero va a Carlo Calenda che Richetti vuole ringraziare perché "in queste ore non ha fatto il leader di una coalizione, non ha fatto il segretario di partito ma ha fatto qualcosa che è un incontro con l'amicizia". Il senatore ribadisce e respinge ogni tipo di accusa: "Io mi sono trovato un servizio in cui una persona, anonimamente, diceva di aver subito molestie e ha ...

