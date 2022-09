MotoGP su TV8, GP Aragon 2022: orari, programma in chiaro, diretta e differita qualifiche (Di sabato 17 settembre 2022) Quest’oggi, sabato 17 settembre, l’autodromo edificato nei pressi di Alcañiz sarà teatro delle qualifiche del Gran Premio d’Aragon. L’appuntamento è entrato in calendario nel 2010 e il circuito denominato MotorLand Aragon è diventato addirittura il sesto in terra spagnola a ospitare una gara iridata. La pista, progettata da Hermann Tilke, è piuttosto frizzante, essendo peraltro caratterizzata da una serie di saliscendi. Un giro misura 5.077 metri e il record ufficiale dell’impianto è detenuto da Francesco Bagnaia (1’46”322, stabilito lo scorso anno). LA diretta LIVE DI FP3, FP4 E qualifiche DEL GP DI Aragon DI MotoGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 In MotoGP, Ducati al sabato è ormai devastante. Nel 2022 la Casa di Borgo Panigale ha ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) Quest’oggi, sabato 17 settembre, l’autodromo edificato nei pressi di Alcañiz sarà teatro delledel Gran Premio d’. L’appuntamento è entrato in calendario nel 2010 e il circuito denominato MotorLandè diventato addirittura il sesto in terra spagnola a ospitare una gara iridata. La pista, progettata da Hermann Tilke, è piuttosto frizzante, essendo peraltro caratterizzata da una serie di saliscendi. Un giro misura 5.077 metri e il record ufficiale dell’impianto è detenuto da Francesco Bagnaia (1’46”322, stabilito lo scorso anno). LALIVE DI FP3, FP4 EDEL GP DIDIALLE 9.55, 13.30 E 14.10 In, Ducati al sabato è ormai devastante. Nella Casa di Borgo Panigale ha ...

