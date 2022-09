Morto Henry Silva | addio al ‘cattivo dalla faccia di gomma’

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – Ha interpretato soprattutto delinquenti, sicari e ogni altro personaggio nefasto o minaccioso, ma era orgoglioso della sua capacità di recitare ogni cattivo in modo diverso: l’attore statunitense, protagonista di 140 film tra i quali “Colpo grosso”, “Va’ e uccidi” e “Johnny Cool, messaggero di morte”, èalla vigilia del 96esimo compleanno mercoledì 14 settembre per cause naturali al Motion Picture & Television Country House and Hospital di Woodland Hills a Los Angeles, come ha annunciato il figlio Scotta “The Hollywood Reporter”. Figlio unico di genitori di origini siciliane e spagnole – aveva smentito le voci che lo volevano portoricano –era nato a New York, nel quartiere di Brooklyn, il 15 settembre 1926 ed era cresciuto ad Harlem. Era stato ...