La scienza rivela un metodo infallibile per smascherare i bugiardi (Di sabato 17 settembre 2022) Sono due le categorie di persone che dovremmo sempre mantenere a debita distanza: chi racconta bugie per non assumersi le proprie responsabilità e chi lo fa per ingannare il prossimo. Ma la verità è che, nonostante i nostri sforzi e tutte le attenzioni del caso, nella vita incontreremo sempre dei bugiardi. Persone che non ci fanno sentire al sicuro, che attraverso menzogne e giustificazioni varie agiscono subdolamente alle nostre spalle. Certo, per riconoscerle ed evitarle possiamo affidarci all’istinto che raramente sbaglia, ma la verità è che quando ci sono i sentimenti di mezzo è più facile cadere nella rete dei più abili truffaldini. Per fortuna, però, un modo per imparare a difenderci e a scovare anche le bugie più lungimiranti c’è, ed è stato svelato dalla scienza. smascherare le bugie: cosa dice la scienza Se il ... Leggi su dilei (Di sabato 17 settembre 2022) Sono due le categorie di persone che dovremmo sempre mantenere a debita distanza: chi racconta bugie per non assumersi le proprie responsabilità e chi lo fa per ingannare il prossimo. Ma la verità è che, nonostante i nostri sforzi e tutte le attenzioni del caso, nella vita incontreremo sempre dei. Persone che non ci fanno sentire al sicuro, che attraverso menzogne e giustificazioni varie agiscono subdolamente alle nostre spalle. Certo, per riconoscerle ed evitarle possiamo affidarci all’istinto che raramente sbaglia, ma la verità è che quando ci sono i sentimenti di mezzo è più facile cadere nella rete dei più abili truffaldini. Per fortuna, però, un modo per imparare a difenderci e a scovare anche le bugie più lungimiranti c’è, ed è stato svelato dallale bugie: cosa dice laSe il ...

outsider63 : @giorgio_gori Cè libertà di espressione in Italia sulla scienza? Mi pare di no. Appena uno critica le iniezioni mRN… - areapsy : RT @andcapocci: L'Occidente rivendica di essere la 'culla' della scienza. Ma un bellissimo saggio di James Poskett rivela che la rivoluzion… - ziolions4219 : RT @civcatt: La #fisica ci «rivela» un mondo complesso, quasi impossibile da comprendere in modo solo oggettivo. Lontani dall’essere solo a… - dbgiovanna : RT @civcatt: La #fisica ci «rivela» un mondo complesso, quasi impossibile da comprendere in modo solo oggettivo. Lontani dall’essere solo a… - civcatt : La #fisica ci «rivela» un mondo complesso, quasi impossibile da comprendere in modo solo oggettivo. Lontani dall’es… -