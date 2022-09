zazoomblog : Spezia-Sampdoria Gotti: “Questa vittoria arriva nel momento giusto” - #Spezia-Sampdoria #Gotti: #“Questa - CalcioPillole : Spezia, Gotti: 'Questa vittoria premia il lavoro della squadra' - glooit : Gotti, questa classifica ci dà modo di lavorare sereni leggi su Gloo - sportface2016 : #SpeziaSampdoria, le parole di #Gotti: 'Questa vittoria arriva nel momento giusto' - Dalla_SerieA : Spezia, i convocati per la Samp: recuperato Ferrer, c'è Gyasi - -

La catena di destra si è dimostrata la più produttiva, con Kovalenko e Holm tra i calciatori a cuiha trovato la posizione ideale. "A me sembra che Kovalenko, sia in grande crescita da mezzala. ...Allenatore: Luca. SAMPDORIA (4 - 1 - 4 - 1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello; ...satellitari in quanto non si trova tra le partite inserite nel palinsesto di Sky Sport per..."Sono soddisfatto perché continuo a vedere un percorso di miglioramento, al di là della vittoria e della classifica. Nella squadra ci sono sempre più consapevolezza e idee comuni. (ANSA) ...L'allenatore: "Sono molto contento per i tre punti contro la Samp. Un pò di fortuna nel pareggiare subito, ma mi è piaciuta la reazione. Vittoria che arriva al momento giusto" ...