Energia, Meloni: “Scenario cambiato, modificare Pnrr per far fronte a problema” (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – ”Mi pare che diverse nazioni in Europa stiano prendendo in considerazione questa ipotesi di modifiche i piani del Pnrr che sono stati scritti dai governi sulla base di condizioni diverse, siamo in uno Scenario nuovo. Ovviamente non riguarda i progetti che sono già partiti, le cose che si stanno già facendo, ma tra le risorse che noi dobbiamo ancora cominciare a spendere, capire se il tema dell’approvvigionamento energetico che è una grande problema oggi ma anche una grande occasione, verificare se qualche risorsa può servire ad incrementare quell’obiettivo. Non mi sembra di dire nulla di strano, concordandolo con la Commissione Europea”. Lo sottolinea la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, intervistata dal direttore di Adnkronos, Gianmarco Chiocci, alla festa Aepi. ”Il ministero del Made in ... Leggi su italiasera (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – ”Mi pare che diverse nazioni in Europa stiano prendendo in considerazione questa ipotesi di modifiche i piani delche sono stati scritti dai governi sulla base di condizioni diverse, siamo in unonuovo. Ovviamente non riguarda i progetti che sono già partiti, le cose che si stanno già facendo, ma tra le risorse che noi dobbiamo ancora cominciare a spendere, capire se il tema dell’approvvigionamento energetico che è una grandeoggi ma anche una grande occasione, verificare se qualche risorsa può servire ad incrementare quell’obiettivo. Non mi sembra di dire nulla di strano, concordandolo con la Commissione Europea”. Lo sottolinea la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, intervistata dal direttore di Adnkronos, Gianmarco Chiocci, alla festa Aepi. ”Il ministero del Made in ...

CarloCalenda : Ieri Letta e Meloni hanno candidamente ammesso che non ci sono coalizioni di Governo. È un’enormità che oggi i gior… - serracchiani : Indovinate chi ha rotto unità europea e affermato che il tetto al prezzo del gas sarebbe una sanzione alla Russia?… - pdnetwork : Caro energia, precarietà del lavoro e crisi climatica: eppure la priorità per la Meloni è una puntata di #PeppaPig.… - telodogratis : Energia, Meloni: “Scenario cambiato, modificare Pnrr per far fronte a problema” - News24Italy : #Energia, Meloni: 'Scenario cambiato, modificare Pnrr per far fronte a problema' -