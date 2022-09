Elisabetta e il lunghissimo funerale della monarchia britannica (Di sabato 17 settembre 2022) Tutti, in tutto il mondo, ironizzano sugli interminabili funerali della Regina Elisabetta. In Gran Bretagna la vita sembra essersi fermata. Giornali e televisioni paiono quasi ignorare la guerra in ... Leggi su globalist (Di sabato 17 settembre 2022) Tutti, in tutto il mondo, ironizzano sugli interminabili funeraliRegina. In Gran Bretagna la vita sembra essersi fermata. Giornali e televisioni paiono quasi ignorare la guerra in ...

albertoangela : Dopo la scomparsa della Regina Elisabetta II, stasera @RaiUno ripropone la puntata di #Ulisse realizzata per il suo… - globalistIT : - maatiside : RT @albertoangela: Dopo la scomparsa della Regina Elisabetta II, stasera @RaiUno ripropone la puntata di #Ulisse realizzata per il suo Giub… - arteletteratura : RT @albertoangela: Dopo la scomparsa della Regina Elisabetta II, stasera @RaiUno ripropone la puntata di #Ulisse realizzata per il suo Giub… - LouFollowYDream : RT @albertoangela: Dopo la scomparsa della Regina Elisabetta II, stasera @RaiUno ripropone la puntata di #Ulisse realizzata per il suo Giub… -