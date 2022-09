Elezioni: Letta, 'Pd più grande partito di popolo del Paese' (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Non c'è niente di più entusiasmante che essere il segretario del più grande partito di popolo di questo Paese, l'unico grande partito nazionale che dice le stese cose dal Nord al Sud a differenza degli altri". Così Enrico Letta a Reggio Calabria. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Non c'è niente di più entusiasmante che essere il segretario del piùdidi questo, l'uniconazionale che dice le stese cose dal Nord al Sud a differenza degli altri". Così Enricoa Reggio Calabria.

francescoseghez : Per chi non l'avesse ancora letta trova qui la nuova pubblicazione @adaptland sul lavoro nei programmi dei partiti… - marattin : Ieri Letta ha dichiarato che non governerebbe mai con Fratoianni. Domandarsi perché, allora, alle elezioni si prese… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Conte: “Stop a tetto stipendi dei superdirigenti? Vergognoso, c’impegniamo a cambiarlo”. Le… - tempoweb : 'Lo mettiamo in #Costituzione?' @GiorgiaMeloni affonda #Letta e il #Pd #17settembre #iltempoquotidiano… - Italpress : Elezioni, Letta “Puntiamo a una rimonta che passi dal Mezzogiorno” -