Casa | 2 | 5 milioni famiglie in difficoltà | pesa 40% reddito

LaVeritaWeb : Scadono le agevolazioni ai mutui dei più giovani, le famiglie sono in crisi con le bollette, il mercato degli affit… - Chivas01233895 : RT @itsmeback_: Quelli che 'abbaiano' perché Orban fa ascoltare il battito del cuore del feto alle madri che intendono abortire sono gli st… - ADerespinis : RT @itsmeback_: Quelli che 'abbaiano' perché Orban fa ascoltare il battito del cuore del feto alle madri che intendono abortire sono gli st… - SalazarYulia : RT @itsmeback_: Quelli che 'abbaiano' perché Orban fa ascoltare il battito del cuore del feto alle madri che intendono abortire sono gli st… - tigrelt : RT @itsmeback_: Quelli che 'abbaiano' perché Orban fa ascoltare il battito del cuore del feto alle madri che intendono abortire sono gli st… -

In Italia quasi 2e 500 mila famiglie, il 9,9% del totale, spendono per launa quota uguale o superiore al 40% del reddito disponibile. E' quanto emerge da un Report dell'Istat, dedicato alle emergenze ......aver consegnato il pallone della vittoria del titolo NBA a Steph Curry oppure proseguire In... accordo di un anno con i gialloviola a 2.64di dollari. Questo è soltanto l'ultimo contratto ...Ma non solo: proprio nei giorni scorsi è arrivata la sentenza che il Governo thailandese stava attendendo da due decenni, che obbliga la casa produttrice del film The Beach a pagare un risarcimento di ...Si annuncia un training camp piuttosto caldo in casa Lakers con ben tre playmaker di esperienza come Russell Westbrook, Patrick Beverley e Dennis Schroder a contendersi il ruolo di titolare. Secondo..