Biden avverte Putin sull’uso delle armi nucleari: «Non farlo. La risposta sarebbe consequenziale» – Il video (Di sabato 17 settembre 2022) «Non farlo, non farlo. Se lo facessi il volto della guerra cambierebbe». Così Joe Biden mette in guardia Vladimir Putin sull’eventuale uso di armi nucleari o chimiche nella guerra in Ucraina in corso. Un messaggio che ha lanciato nel corso di un’intervista al programma 60 Minutes. Quale sarebbe al reazione degli Stati Uniti di fronte a questa eventualità non si sa o non è pubblica: il presidente americano non è entrato nei dettagli in merito. Quello che sappiamo è che «sarebbe consequenziale». Un avvertimento che torna in auge dopo le ultime sconfitte accusate dalla Russia in Ucraina. Le truppe di Kiev hanno infatti lanciato una controffensiva i primi di settembre che ha avuto successo soprattutto tra Kharkiv e Izjum. L’opzione ... Leggi su open.online (Di sabato 17 settembre 2022) «Non, non. Se lo facessi il volto della guerra cambierebbe». Così Joemette in guardia Vladimirsull’eventuale uso dio chimiche nella guerra in Ucraina in corso. Un messaggio che ha lanciato nel corso di un’intervista al programma 60 Minutes. Qualeal reazione degli Stati Uniti di fronte a questa eventualità non si sa o non è pubblica: il presidente americano non è entrato nei dettagli in merito. Quello che sappiamo è che «». Un avvertimento che torna in auge dopo le ultime sconfitte accusate dalla Russia in Ucraina. Le truppe di Kiev hanno infatti lanciato una controffensiva i primi di settembre che ha avuto successo soprattutto tra Kharkiv e Izjum. L’opzione ...

repubblica : Biden avverte Putin sull'uso di armi nucleari: 'Non farlo, la risposta sarebbe consequenziale' - La diretta - Tg3web : La guerra in Ucraina. Il presidente americano Biden avverte Putin: 'Non usi armi chimiche o nucleari o la risposta… - SkyTG24 : Ucraina, Biden avverte Putin: “Non usare armi nucleari, risposta sarebbe consequenziale' - infoitinterno : Guerra nucleare, Biden avverte Putin: «Non farlo, la risposta sarebbe consequenziale» - jxjxnxnxnznzn : RT @Tg3web: La guerra in Ucraina. Il presidente americano Biden avverte Putin: 'Non usi armi chimiche o nucleari o la risposta sarà consequ… -