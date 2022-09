Autista dell’Atac si addormenta alla guida, il bus sbatte sulla pensilina e scoppia un vetro (Di sabato 17 settembre 2022) Un Autista dell’Atac si è addormentato alla guida di un autobus, attorno alle tre di notte del 16 settembre, in via Togliatti, a Roma. Il veicolo ha sbandato e si è scontrato contro una pensilina, ammaccando la fiancata e facendo rompere il vetro dei finestrini che è finito addosso ai passeggeri. Un video di Welcome to favelas immortala la paura di chi era sul bus e la rabbia contro il conducente: “Ma come dormivi con la gente dentro?”, dice una ragazza. “Ti ammazzo come un cane. Ho fatto 14 ore di lavoro e potevo finire dal becchino”, urla un uomo affacciandosi dal vetro scoppiato. L’Autista, frastornato, ascolta i passeggeri inferociti dal marciapiede e prova a giustificarsi: “L’importante è che non s’è fatto male ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Unsi ètodi un autobus, attorno alle tre di notte del 16 settembre, in via Togliatti, a Roma. Il veicolo ha sbandato e si è scontrato contro una, ammaccando la fiancata e facendo rompere ildei finestrini che è finito addosso ai passeggeri. Un video di Welcome to favelas immortala la paura di chi era sul bus e la rabbia contro il conducente: “Ma come dormivi con la gente dentro?”, dice una ragazza. “Ti ammazzo come un cane. Ho fatto 14 ore di lavoro e potevo finire dal becchino”, urla un uomo affacciandosi dalto. L’, frastornato, ascolta i passeggeri inferociti dal marciapiede e prova a giustificarsi: “L’importante è che non s’è fatto male ...

fattoquotidiano : Autista dell’Atac si addormenta alla guida, il bus sbatte sulla pensilina e scoppia un vetro - laziopress : Roma, sospeso un autista dell’Atac: “Guidava e ogni tanto si faceva cascare l’occhio sul cellulare per seguire la p… - pasqualinipatri : Roma, sospeso un autista dell’Atac: “Guidava e ogni tanto si faceva cascare l’occhio sul cellulare per seguire la p… - LALAZIOMIA : RT @laziopress: Roma, sospeso un autista dell’Atac: “Guidava e ogni tanto si faceva cascare l’occhio sul cellulare per seguire la partita”… - laziopress : Roma, sospeso un autista dell’Atac: “Guidava e ogni tanto si faceva cascare l’occhio sul cellulare per seguire la p… -