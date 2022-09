Anastacia | tigre sul palco e nella vita

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 17 settembre 2022) La sua è una delle voci più apprezzate del panorama musicale mondiale.è riuscita a imporsi sulla scena internazionale grazie al suo timbro graffiante che viaggia dal soul al rock con estrema armonia e precisione. Tante le collaborazioni nel corso della sua carriera e tanti i tour in giro per il mondo. L’ultimo album, pubblicato nel 2017, è un inno alla voglia di rinascere e ricominciare. Ambizione primaria dell’artista che, negli ultimi anni, ha dovuto fronteggiare e combattere contro una grave malattia., gli albori e la voce possentenasce a Chicago, nell’Illinois, il 17 settembre del 1968 e le sue prime esperienze musicali iniziano nei club della dance newyorkese. Dopo un primo periodo passato a ballare all’interno di videoclip musicali, viene notata per la sua potente ...