VIDEO Berrettini-Baez 2-0, Italia-Argentina Coppa Davis: highlights e sintesi (Di venerdì 16 settembre 2022) Matteo Berrettini si conferma imbattuto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) e sconfigge anche Sebastian Baez, regalando all’Italia un punto fondamentale contro l’Argentina per volare aritmeticamente alla fase finale della Coppa Davis 2022. 6-2 6-3 il punteggio in favore del tennista romano, che ha archiviato la pratica in un’ora e 13 minuti. Il team azzurro si giocherà il primo posto nel girone domenica 18 settembre contro la Svezia. Di seguito il VIDEO con gli highlights ed i punti più spettacolari della sfida tra Matteo Berrettini e Sebastian Baez per la Coppa Davis 2022: highlights Berrettini-Baez ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) Matteosi conferma imbattuto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) e sconfigge anche Sebastian, regalando all’un punto fondamentale contro l’per volare aritmeticamente alla fase finale della2022. 6-2 6-3 il punteggio in favore del tennista romano, che ha archiviato la pratica in un’ora e 13 minuti. Il team azzurro si giocherà il primo posto nel girone domenica 18 settembre contro la Svezia. Di seguito ilcon glied i punti più spettacolari della sfida tra Matteoe Sebastianper la2022:...

