Verissimo riparte con grandi ospiti: le anticipazioni del 17 e 18 settembre (Di venerdì 16 settembre 2022) E’ tutto pronto per la nuova edizione di Verissimo. Si è fatto un gran parlare del programma di Silvia Toffanin, anche per la vicenda legata al divorzio Totti-Blasi, con la convinzione che nella prima puntata del programma, ci sarebbe stata Ilary Blasi a raccontare tutta la sua verità. Ma non sarà così. Silvia Toffanin va per la sua strada e parte con due puntate di Verissimo, ricche di ospiti illustri. E poi chissà, forse nelle prossime settimane anche Ilary Blasi avrà modo di andare dalla sua amica Silvia per raccontarsi, anche se per il momento, sembra che la tattica suggerita dai legali della Blasi, sia quella di tacere. In ogni caso, la Toffanin, può contare sulla presenza di grandissimi ospiti, tra i più attesi ad esempio, Can Yaman, protagonista del 30 settembre 2022 su Canale 5 ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 16 settembre 2022) E’ tutto pronto per la nuova edizione di. Si è fatto un gran parlare del programma di Silvia Toffanin, anche per la vicenda legata al divorzio Totti-Blasi, con la convinzione che nella prima puntata del programma, ci sarebbe stata Ilary Blasi a raccontare tutta la sua verità. Ma non sarà così. Silvia Toffanin va per la sua strada e parte con due puntate di, ricche diillustri. E poi chissà, forse nelle prossime settimane anche Ilary Blasi avrà modo di andare dalla sua amica Silvia per raccontarsi, anche se per il momento, sembra che la tattica suggerita dai legali della Blasi, sia quella di tacere. In ogni caso, la Toffanin, può contare sulla presenza dissimi, tra i più attesi ad esempio, Can Yaman, protagonista del 302022 su Canale 5 ...

