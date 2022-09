Si chiama Auvelity ed è la nuova pillola antidepressione a effetto rapido Come funziona?

Leggi su iodonna

(Di venerdì 16 settembre 2022) L’FDA, Food and Drug Administration ovvero l’ente governativo americano che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, ha dato il via libera a un nuovo farmaco contro la depressione. Si tratta dell’, unacontenente due principi attivi, il destrometorfano e il bupropione, asui sintomi depressivi. Assunto per bocca, è basato su un meccanismo differente rispetto alle altre terapie e potrebbe rappresentare una svolta per la cura del disturbo. Gli attuali antidepressivi invece, normalmente iniziano ad avere i primi effetti almeno dopo due settimane di assunzione graduale. Depressione,...