Roma, la metro chiude per lo sciopero e 200 passeggeri restano intrappolati nella stazione – Il video (Di venerdì 16 settembre 2022) Quaranta minuti chiusi dentro la stazione della metro A Cornelia. È successo a Roma, durante lo sciopero del trasporto pubblico locale. Questa mattina, all'uscita della fermata, duecento passeggeri hanno trovato i cancelli della stazione chiusi a chiave, senza la possibilità di uscire. L'episodio è stato segnalato da diversi utenti Twitter ad Atac, la società che gestisce il trasporto pubblico della capitale. Dopo più di mezz'ora di attesa, i cancelli della stazione sono stati riaperti. Resta da chiarire, però, come sia potuto succedere. «Abbiamo svolto tutti gli accertamenti per ricostruire le dinamiche dell'accaduto e adotteremo tutti i provvedimenti necessari responsabili del fatto. Ci scusiamo ancora», ha scritto Atac in un tweet. September 16, 2022

ilfoglio_it : A Roma il personale Atac chiude i cancelli della stazione Cornelia allo scattare dello sciopero, ma dentro restano… - InfoAtac : #info #atac - Metro A: ore 8.30 chiude per sciopero; Metro B/B1 rimane attiva con riduzioni di corse #roma - gualtierieurope : In occasione della Settimana Europea Mobilità, sabato 17 settembre 2022, una giornata intera gratis su tutti i mezz… - angela66762414 : RT @petergomezblog: Roma, decine di passeggeri intrappolati nella metro per lo sciopero del trasporto pubblico locale - Gingio5 : RT @petergomezblog: Roma, decine di passeggeri intrappolati nella metro per lo sciopero del trasporto pubblico locale -