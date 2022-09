Papa Francesco sul volo di rientro affronta temi caldi (Di venerdì 16 settembre 2022) Tornando dal Kazakhstan, a colloquio con i giornalisti, Francesco parla di eutanasia, Ucraina e si esprime in termini meravigliati sulla politica italiana. La pace e la guerra ma anche la crisi valoriale e demografica dell’Occidente. Questi e molti altri i temi trattati da Papa Francesco durante l’ultima conferenza stampa in aereo. Il nodo del processo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 16 settembre 2022) Tornando dal Kazakhstan, a colloquio con i giornalisti,parla di eutanasia, Ucraina e si esprime in termini meravigliati sulla politica italiana. La pace e la guerra ma anche la crisi valoriale e demografica dell’Occidente. Questi e molti altri itrattati dadurante l’ultima conferenza stampa in aereo. Il nodo del processo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

vaticannews_it : #PapaFrancesco tornato dal #Kazakhstan . In volo ai giornalisti: è sempre difficile il dialogo con gli Stati che ha… - nelloscavo : 1)Armi all’Ucraina? 'Decisione politica che può essere moralmente accettata se si fa con intenzioni di moralità. Ma… - santegidionews : Andrea Riccardi, il blog: #PapaFrancesco in Kazakistan, messaggero di dialogo e di unità - kkvignarca : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco tornato dal #Kazakhstan . In volo ai giornalisti: è sempre difficile il dialogo con gli Stati che hanno… - Paola7460 : RT @ParoleCristiane: Se è vero che ogni lavoratore dipende dai suoi imprenditori e dirigenti, è anche vero che l'imprenditore dipende dai s… -